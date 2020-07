Dopo non essere mai stato impiegato nell’era post-covid, Daniele Rugani avrà la sua chance. E che chance, dato che sarà impiegato dal primo minuto contro il Milan, domani sera a San Siro. Non dovrà far rimpiangere lo squalificato De Ligt, contro una squadra che l’ha cercato in precedenza in sede di mercato. A proposito, il difensore della Juventus può tornare utile alla dirigenza bianconera come pedina di scambio. Come riporta Tuttosport, Fabio Paratici potrebbe utilizzarlo in tre trattative: quella che porta a Milik, quella che porta a Chiesa ed infine Zaniolo.