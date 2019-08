Daniele Rugani non è convinto di trasferirsi al Wolverhampton. Il club inglese è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro ma il difensore azzurro preferirebbe trasferirsi in un club di prima fascia. Per questo, negli ultimi due giorni di mercato, attende un'offerta dell'Arsenal che resta interessato al calciatore ma che per ora ha fatto solo un'offerta di prestito biennale. La Juve, per il cartellino di Rugani, chiede solo cash. Base di partenza 40 milioni.