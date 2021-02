Daniele Rugani non sta trovando grande spazio al Rennes a causa soprattutto di un infortunio patito nelle prime giornate di Champions League. Allora oggi è tornata in auge l'ipotesi di un ritorno in Italia, sempre in prestito dalla Juventus, con la trattativa tra Bologna e Rennes che si è arenata sulle cifre di prestito e stipendio. Tuttavia sta rimbalzando ora la suggestione, lanciata da Sportitalia, di una trattativa last minute tra il club francese e il Parma, club attivissimo sul mercato in questo ultimo giorno di sessione invernale. Ma un ulteriore aggiornamento arriva da Sky Sport: in pole position per Rugani ci sarebbe il Cagliari, ma nulla è certo in questa ultima ora e mezza di trattative...