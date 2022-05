Sono pochi gli intoccabili in casa Juventus. Ci si avvicina ad una sessione di mercato che potrebbe rivoluzionare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, in tutti i reparti. Per quel che riguarda la difesa, secondo quanto riporta Sky Sport, sulla lista dei partenti potrebbe finire Daniele Rugani, nel caso in cui alla Continassa dovessero pervenire offerte ritenute congrue.