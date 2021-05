La Juventus, come ogni anno, ha tanti giocatori in prestito in varie squadre di Serie A e non solo. Un esempio lampante questa stagione è Daniele Rugani, che dopo una prima parte in Francia, al Rennes, è tornato in Italia per vestire la maglia del Cagliari. Salvezza ottenuta, ora è tempo di pensare al futuro. Il 30 giugno si avvicina, e dunque il rientro alla Juve di Rugani. Quale sarà il suo futuro? Secondo la Gazzetta dello Sport il difensore toscano si aspetta di ricevere una proposta dallo stesso Cagliari o da un'altra squadra di Serie A che lo faccia giocare con regolarità.