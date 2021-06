La stagione di Serie A è finita da diverse settimane e così Daniele Rugani è formalmente tornato alla Juventus, in quanto il suo prestito secco al Cagliari è scaduto. Nonostante le parole del suo agente, il futuro dell’ex Empoli potrebbe essere nuovamente lontano da Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrale di difesa piace alla Fiorentina e potrebbe fungere da contropartita per Nikola Milenkovic, obiettivo di mercato di Juve e Milan.