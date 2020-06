Mercato in entrata, ma anche in uscita. La Juventus ragiona in entrambi i sensi, valutando non solo gli obiettivi ma anche gli apprezzamenti per i propri giocatori. Uno di questi è Daniele Rugani, ultima scelta nelle rotazioni di Maurizio Sarri e utile uomo mercato. In Italia piace a Roma, Fiorentina e Napoli, squadre con cui la Juve ha intavolato più di un discorso, che coinvolgeva anche il bianconero come pedina di scambio. Oltre alla Serie A, il difensore ex Empoli attira anche l’estero: stando a quanto riporta il Daily Mail, Arsenal e Wolverhampton avrebbero mostrato interesse per Rugani.