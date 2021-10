La Juventus continua a tenere sotto osservazione diversi profili per rinforzare eventualmente la difesa, data l'età avanzata dei pilastri Bonucci e Chiellini. Uno dei giocatori sotto la lente d'ingrandimento è Toni Rudiger, che potrebbe rivelarsi una ghiotta opportunità a parametro zero dato che è in scadenza di contratto col Chelsea e non ha ancora rinnovato. Secondo la Bild il difensore tedesco è spazientito dalla situazione di stallo nelle trattative col club londinese, e