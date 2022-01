Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juve è ancora in corsa per Antonio Rudiger, difensore centrale classe 1993 in scadenza di contratto con il Chelsea. I bianconeri vogliono tentare il colpo a parametro zero, tanto che Cherubini sarebbe impegnato in alcuni colloqui preliminari con l'entourage del giocatore tedesco: un primo approccio, in attesa di capire se ci sia la possibilità di avviare una vera e propria trattativa, anche se la concorrenza resta elevata.