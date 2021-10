La Juventus, tra i tanti nomi sul proverbiale taccuino della dirigenza, segue anche Toni Rudiger come opportunità di mercato in difesa. Il 28enne tedesco del Chelsea, ex Roma, ha così parlato in patria alla Bild dei rumors che continuano a circolare sul suo conto: "L’interesse del Bayern mi onora, questo dimostra che negli ultimi anni ho fatto bene. Se vorrei tornare in Bundesliga? Sto bene dove sono adesso, quindi è ok così."

La Juve ha peraltro affrontato e battuto Rudiger la scorsa settimana in Champions League.