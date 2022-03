Nei giorni scorsi se ne parlava già come di un giocatore ormai prossimo ad approdare alla Juve. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non c'è ancora nulla di certo per il futuro di Antonio Rudiger, la cui priorità resta il rinnovo con il Chelsea. Stando a questa ricostruzione, il difensore classe 1993 vuole capire l'evoluzione del passaggio di proprietà del club londinese, per valutare un'eventuale offerta per il prolungamento di contratto, prima di prendere in considerazione altre proposte.