Antonio Rudiger ha preso la sua decisione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nonostante l'ennesimo rilancio dei giorni scorsi il difensore tedesco classe 1993 ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno con il Chelsea. Su di lui ci sono Juventus e Barcellona, con i bianconeri che sembrano fortemente intenzionati a puntare su di lui per il post Chiellini e hanno già presentato un'offerta per tentare l'assalto nei prossimi mesi.