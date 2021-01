Viaggia spedita verso la definizione la trattativa di Nicolò Rovella tra Juve e Genoa. Ancora qualche dettaglio da sistemare e poi il centrocampista classe 2001 sarà un nuovo giocatore bianconero. Non arriverà subito a Torino però, perché la Juve lo vuole bloccare per averlo o nella prossima stagione o addirittura in quella successiva, nel 2022-23. La valutazione è di 10 milioni che non verranno pagati subito ma sotto forma di bonus in base alle presenze di Rovella con la Juve. Nell'affare anche il centrocampista classe 2000 Manolo Portanova.