Cristiano Ronaldo non è sicuro della sua permanenza alla Juventus nella prossima stagione, nonostante un ultimo anno di contratto ancora da onorare. Le vie del mercato sono infinite e CR7 potrebbe partire se lui lo volesse e si palesasse un club disposto a pagare 30 milioni alla Juve e soddisfare le richieste di stipendio del fuoriclasse portoghese. Difficile, ma non impossibile. Quali sono le quotazioni di un suo ritorno al Real Madrid? Come riporta Calciomercato.com Ronaldo è solo il Piano C per il Real, che ai primi due posti nella scala delle priorità ha Kylian Mbappé ed Erling Haaland.