1









Il coronavirus ha fermato il calcio, non il mercato. Certo, le sedi per discutere di eventuali trattative sono limitate alle sole chiamate, videochiamate e messaggi, ma i club rimangono sempre in moto per rinforzare le proprie rose. Come la Juventus, che programma per il futuro. Nonostante un reparto difensivo di assoluto livello, indiscrezione provenienti dalla Spagna promuovono un centrale in orbita bianconera. Stando a quanto riporta Don Balon, Cristiano Ronaldo sarebbe sceso in campo per suggerire alla dirigenza della Juventus l’acquisto di Samuel Umtiti, difensore classe ’93 del Barcellona.