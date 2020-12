Nel mercato di gennaio la Juve tornerà sul mercato per accontentare Pirlo che ha chiesto un centrocampista di qualità in mezzo al campo. Secondo Don Balon il nome giusto ce l'avrebbe Cristiano Ronaldo: il portoghese infatti sta spingendo per Ruben Neves del Wolverhampton, puntando anche sull'intermediazione dell'agente Jorge Mendes. La valutazione di Neves è di circa 50 milioni di euro, con CR7 sono compagni in nazionale e Cristiano spinge per portarlo alla Juve.