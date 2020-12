Wolverhampton, squadra che gode dell’illustre affluenza di talenti del super procuratore Jorge Mendes. Normale la presenza dunque di una folta schiera di giocatori portoghesi, come Rui Patricio, Semedo, Joao Moutinho, Pedro Neto, Podence, Fabio Silva. Infine Ruben Neves, per quale si starebbe muovendo Cristiano Ronaldo in prima persone. È quanto racconta Don Balon, secondo cui la Juventus avrebbe messo nel mirino il centrocampista dei Wolves, su spunto di CR7. La valutazione? 50 milioni di euro.