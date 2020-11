Per la Juve non ci sono dubbi, Ronaldo rappresenta il punto di forza, il riferimento per il presente e per il futuro. Almeno fino al 2022. Paratici sabato sera è stato chiaro, c'è volontà di andare avanti insieme, ancora per una stagione e mezza, e non è detto che il legame possa prolungarsi nel tempo. I sondaggi di Paris Saint-Germain e Manchester United non hanno cambiato le priorità di Ronaldo, che a Torino sta bene e in testa ha solo la Juve. Se ci sarà una trattativa per il rinnovo del contratto sarà a cifre diverse da quelle attuali, 30 milioni di euro netti annui: il tempo per parlarne di certo non manca, ora contano solo il campo e i trofei da vincere.