Alla vigilia del debutto del Portogallo all'Europeo, nella conferenza di oggi ha parlato Cristiano Ronaldo, leader e uomo in più della sua nazionale. Tra una domanda e l'altra ne spunta anche una sul suo futuro, alla quale l'attaccante della Juventus ha risposto così: "Il mio futuro alla Juve o altrove? Ho giocato al massimo per anni, questo non mi influenzerà all'Europeo, ho 36 anni ora. Quello che verrà, sarà il meglio. Ora sono concentrato sull'Europeo".