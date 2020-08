La Juventus vuole comprare dal mercato quello che Benzema è stato per Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ovvero un attaccante mobile, abile tecnicamente, capace di sgonfiare l’attacco per permettere gli inserimenti del portoghese. Insomma, una spalla di lusso, e stando quanto riporta La Gazzetta dello Sport, CR7 avrebbe suggerito alla dirigenza il nome di Edin Dzeko, primo nome nella lista degli obiettivi per caratteristiche e tipo di gioco. Anche Pirlo ha benedetto l’affare, ma l’affare non si preannuncia semplice, con la Roma che preme per trattenere il bosniaco nonostante l’ingaggio da 8,8 milioni lordi a stagione.