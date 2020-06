Cristiano Ronaldo sta faticando come raramente gli è successo in carriera. Le prove offerte con Milan e Napoli, in semifinale e finale di Coppa Italia, sono state decisamente scadenti. Inoltre il rapporto con Sarri è ai minimi storici. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il portoghese non avrebbe gradito la scelta del tecnico di schierarlo come punta centrale contro i rossoneri. Anche per questo, starebbe prendendo in considerazione l'idea di lasciare la Juve a fine stagione, soprattutto se non riuscisse a vincere neanche un titolo, tra scudetto e Champions League.