Questa sera la Juve ed Edin Dzeko saranno avversari dopo la telenovela di mercato che ha visto il bosniaco arrivare ad un passo dai bianconeri. Come si legge su La Gazzetta dello Sport: "Non è un mistero che Pirlo considerasse Dzeko il centravanti ideale per giocare insieme a Ronaldo e Dybala e lo stesso CR7 aveva espresso il suo gradimento sul possibile acquisto del bosniaco, che avrebbe riempito l’area al posto suo, sgravando Cristiano da questo compito e attirando l’attenzione dei difensori avversari".