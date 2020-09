Tutto fatto per il trasferimento di Cristian Romero all'Atalanta. Il difensore argentino, rientrato alla Juve dal prestito al Genoa, arriva a Bergamo in prestito con diritto di riscatto a 23 milioni, che può diventare obbligo in base al numero di presenze in maglia nerazzurra e ai risultati che raggiungerà la squadra di Gasperini. Con l'uscita di Romero, Pirlo avrà cinque difensori a disposizione compreso Daniele Rugani, che a questo punto difficilmente si muoverà da Torino.