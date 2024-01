La Juventus pensa al mercato del presente ma soprattutto del futuro. In quest'ottica, attenzione al nome di Sudakov, talento dello Shakhtar. Come riferisce il giornalista Fabrizio Romano su Sos Fanta, proseguono i contatti per il ragazzo ucraino. Sempre nel reparto di centrocampo, il giornalista ha aggiunto: "Koopmeiners va tenuto in considerazione per giugno: è in testa ai desideri di Giuntoli già dalla scorsa estate". La Juve ha in mente di fare una grande offerta all'Atalanta per il centrocampista olandese, come raccontato nelle ultime ore.