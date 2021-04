In casa Roma tira aria di rivoluzione. Fonseca saluterà nonostante aver portato i giallorossi in semifinale di Europa League e sul tavolo c’è anche il futuro di Edin Dzeko, corteggiato dalla Juventus nello scorso mercato estivo. Come riporta il Corriere dello Sport, a fine anno il club discuterà con il bosniaco il suo addio anticipato rispetto alla naturale scadenza del contratto. Lo scoglio sarà rappresentato dalla buonuscita, dal momento che Dzeko guadagna 7,5 milioni di euro a stagione. Belotti e Vlahovic sono le strade più percorribili per la sua eredità.