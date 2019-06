Rogerio può lasciare la Juventus a titolo definitivo. Il terzino brasiliano rientrerà alla Juve dopo due stagioni in prestito al Sassuolo ma la sua permanenza sarà solo temporanea. I bianconeri, infatti, stanno trattando ancora una volta con il Sassuolo che può acquistare l'ex Primavera per 15 milioni di euro, gli stessi che la Juve verserà nelle casse dei neroverdi per Merih Demiral.