L’epica disfatta per 8-2 contro il Bayern Monaco ha scatenato la rivoluzione in casa Barcellona. A partire dal presidente Josep Maria Bartomeu che potrebbe indurre elezioni anticipata, passando dalla dirigenza, allenatore (in pole per il post Quique Setien c’è Ronald Koeman), taccando inevitabilmente la squadra. Stando a quanto riporta As, si sono aggiunti molti nomi alla lista dei giocatori in uscita, ora composta da Junior Firpo, Ivan Rakitic, Martin Braithwaite, Umtiti, Ousmane Dembélé e Arturo Vidal, ex centrocampista della Juventus ed in passato accostato ai bianconeri.