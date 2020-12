Nei giorni scorsi il nome di Hulk è stato accostato anche alla Juventus. L'attaccante brasiliano ha annunciato l'addio ai cinesi dello Shanhai SIPG dopo quattro anni ed è in cerca di una nuova esperienza. A fine mese scadrà il suo contratto e sarà libero di accordarsi con un nuovo club. Ai tempi del Porto Hulk piaceva molto a Juve e Milan senza che nessuna delle due facesse un tentativo concreto per portarlo in Italia, oggi l'attaccante è in fase calante della sua carriera e probabilmente è uscito dai radar dei bianconeri.