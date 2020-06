La Juventus deve fare i conti con Gonzalo Higuain, che alla fine della prossima stagione, nel giugno 2021, sarà a scadenza del contratto. Così, i bianconeri ascolteranno eventuali offerte, almeno per evitare di perdere a parametro zero il centravanti argentino. Secondo quanto riporta 7 Gold, la Juventus avrebbe riaperto i contatti con la Roma, che sarebbe ancora interessata ad Higuain. In tal caso, Fabio Paratici starebbe lavorando ad uno scambio con Edin Dzeko.