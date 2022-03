Torna di moda Rodrigo De Paul in casa Juve? Un'ipotesi da non escludere secondo l'edizione odierna di Tuttosport, che inserisce anche il centrocampista dell'Atletico Madrid tra i possibili obiettivi di mercato dei bianconeri. A favorire un eventuale affare anche i buoni rapporti con l'agente dell'ex Udinese Augustin Jimenez, che proprio nei giorni scorsi è stato immortalato in compagnia del capo scout della Juve Matteo Tognozzi in un hotel di Buenos Aires, dove il collaboratore di Federico Cherubini è impegnato a caccia di nuovi talenti.