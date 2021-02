In passato accostato alla Juventus in sede di mercato, Hector Bellerin è un profilo che potrebbe tornare di moda in casa bianconera. Infatti, stando a quanto riporta la CBS, l’Arsenal avrebbe deciso di mettere in vendita il terzino spagnolo. Per questo la Juve potrebbe tornare a pensare a Bellerin, come rinforzo sulle corsie laterali difensive. Dove a sinistra c’è il solo Alex Sandro, privo di una valida alternativa in grado di contenderli la titolarità.