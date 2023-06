A lanciare l'indiscrezione sono gli argentini di TyC Sports: lasarebbe interessata a Cristian, difensore classe 1998 in forza alche, come i tifosi ben ricorderanno, era stato acquistato proprio dai bianconeri nell'estate 2019 per poi essere ceduto in prestito al Genoa e, a seguire, all'Atalanta, club che nel 2021 lo ha riscattato e poi venduto a titolo definitivo agli Spurs. L'argentino, quindi, di fatto non ha mai esordito con la maglia della Vecchia Signora, che ora sembra averlo messo di nuovo nel mirino; resta da vedere se l'indiscrezione troverà conferma.