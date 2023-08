In casa Juventus tiene banco il caso legato al futuro di Leonardo. I bianconeri non vogliono reintegrarlo in rosa e il difensore sta riflettendo su ogni possibilità di trasferimento. Tra i vari club alla finestra c'è anche la Lazio che, secondo quanto riportato da Sky Sport, proverà un blitz nelle prossime ore per cercare di convincere l'ex capitano bianconero ad approdare nella Capitale. Rimane viva anche la pista che porta all'Union Berlino.