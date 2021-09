La prima fase della stagione, ha evidenziato come nella rosa della Juventus manchi qualcosa. In particolare, è ancora una volta il centrocampo ad essere sotto la lente d'ingrandimento. Per questo, come rilanciano i media inglesi, il club bianconero potrebbe tornare su un vecchio pallino di Allegri. Si tratta di Alex Witsel, già accostato alla Juve in estate e nome caldo per la sessione di gennaio del calciomercato.