Intervenuto a Sky Sport, l'amministratore delegato del Sassuolo ha parlato anche del futuro di, classe '99 rientrato dal prestito al Genoa sul quale la Juve ha acceso i riflettori già dalla scorsa sessione di mercato. Sei mesi fa non è stato trovato l'accordo tra club e l'affare non si è chiuso, ora i bianconeri cercano una quarta punta e il profilo di Scamacca potrebbe tornare d'attualità. ""Ci sono richieste importanti per lui, non abbiamo concluso nulla perché non è solo un discorso di acquisto o cessione ma anche di modulo - ha detto Carnevali - La difficoltà non è solo nel vendere ma anche nell'acquistare eventuali sostituti adatti per il modulo del mister".