Express UK lancia un’indiscrezione interessante sul futuro di Memphis Depay. L’attaccante olandese, che ha racimolato solo due presenze in campionato nel corso di questa stagione, chiederà la cessione a titolo gratuito nel prossimo mercato di gennaio. La Juventus monitora la situazione, forte dell’interessamento mostrato in estate, ma anche Tottenham e Manchester United sono alla finestra per assicurarsi le prestazioni del 28enne centravanti del Barcellona.