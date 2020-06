Perfezionato l'acquisto di Arthur, la Juventus è ancora alla ricerca di un terzino sinistro. Tra i profili che piacciono alla dirigenza bianconera c'è quello di Alex Telles, brasiliano del Porto che nelle ultime settimane è stato accostato anche al Psg. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese O Jogo, però, il club francese non sembra intenzionato ad accontentare la richiesta del Porto di 30 milioni per Telles. Risalgono così le quote della Juventus, dopo che anche l'Inter - dove ha già giocato in passato - si è defilata perché ha chiuso Hakimi.