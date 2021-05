La Juventus rischia di veder sfumare il colpo ​Calhanoglu a pochi metri dal traguardo. La società bianconera aveva impresso una netta accelerata alle trattative con l'entourage del trequartista turco, tanto che il raggiungimento della firma del calciatore sembrava essere molto vicina. Secondo quanto riporta Sky Sport, però, ​Calhanoglu avrebbe ricevuto un'offerta molto ricca dall' ​Al-Duhail, club qatariota dove gioca anche Benatia: ​32 milioni per i prossimi 3 anni. Un incontro tra la dirigenza e l'agente del calciatore sarebbe in programma per la prossima settimana.