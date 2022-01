Riprende quota la pista Aubameyang per la Juve, con Icardi che segue a ruota. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport, facendo il punto sulle possibili operazioni di mercato a breve termine dei bianconeri, con lo sguardo puntato soprattutto sull'attacco. Il 32enne dell'Arsenal sembrava aver perso terreno a causa dell'imminente impegno in Coppa d'Africa, ma ora è tornato d'attualità anche perchè i Gunners hanno già dato l'ok al prestito. L'argentino, invece, non è mai uscito dai radar, ma il PSG non si è ancora convinto dell'ipotesi di un "noleggio" (cosa che in Francia dicono potrebbe accadere entro fine mese). Interessante anche l'opportunità Azmoun, in scadenza con lo Zenit.

Nel mezzo restano Martial (Manchester United) e Depay (Barcellona), ma tra di loro è spuntato anche il nome di Valentin Castellanos del New York City, lanciato dall'Argentina.