Riprende quota la pista Martial in casa Juve. Secondo Il Corriere della Sera, il nome del francese del Manchester United è tornato di attualità per il club bianconero, che potrebbe decidere di colmare l'assenza di Chiesa per il resto della stagione intervenendo sul mercato. Per l'attaccante dei Red Devils si parlerebbe comunque di un prestito, esattamente come per Icardi, altra ipotesi che resta viva in quel di Torino. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sviluppi.