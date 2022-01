Rinviato a data da destinarsi l'incontro tra Juve e Sassuolo per Gianluca Scamacca, che avrebbe dovuto svolgersi in questi giorni. Lo riporta Alfredo Pedullà, secondo cui il summit tra i due club per l'attaccante potrebbe avvenire la prossima settimana. Il discorso, ad ogni modo, vale per la prossima estate, quando i bianconeri potrebbero tentare l'assalto decisivo. La valutazione del giocatore, ad oggi, si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Su di lui anche l'Inter, che lo segue già dallo scorso agosto e potrebbe coinvolgere in un'eventuale operazione anche il centrocampista Frattesi.