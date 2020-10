In estate sono circolati qualche rumors su Ansu Fati in orbita Juventus. Perché quando regnava lo stallo nello scambio Pjanic-Arthur, l’esterno spagnolo nominato nei tanti discorsi sull’asse Torino-Barcellona, ma senza un fondamento di trattativa. Adesso Cristiano Ronaldo e compagni se lo ritroveranno contro mercoledì sera allo Stadium. Stando a quanto riporta Sport, il club catalano ha iniziato la trattativa per il rinnovo di Ansu Fati, che ha il contratto in scadenza nel 2022.