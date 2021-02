Gigio Donnarumma è in scadenza di contratto con il Milan alla fine di questa stagione, ma la sua intenzione è quella di rinnovare col club che l'ha plasmato e lanciato ad alti livelli da giovanissimo. Non è un mistero che la Juventus, sempre sul pezzo quando si tratta dei migliori talenti italiani, monitori da tempo la sua situazione. Ma al momento le intenzioni, ribadisce Calciomercato.com, sono quelle di proseguire col Milan. Il suo procuratore Mino Raiola sta lavorando per strappare alla società rossonera un accordo economico particolarmente cospicuo.