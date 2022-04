Situazione in alto mare per quanto riguarda il rinnovo di Federico Bernardeschi, in scadenza a fine stagione. Come raccolto dalla nostra redazione, la Juve resta ferma sulla sua proposta di uno stipendio non superiore ai 2.5 milioni di euro netti rispetto ai 4 attuali, ma la trattativa sembra in una fase di stallo. La politica del club bianconero, del resto, è quella di proseguire nel ridimensionamento del monte ingaggi della rosa, che in estate dovrà essere necessariamente rinforzata con qualche innesto.