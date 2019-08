Sono state rimandate le visite mediche di Kean con l'Everton che avrebbero dovuto essere effettuate nella giornata di oggi. Il giocatore ormai ex Juventus si sottoporrà ai test fisici con i Toffees lunedì, per poi firmare il nuovo contratto con il club inglese nel pomeriggio.



LE CIFRE - La Juve incasserà circa 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus per Kean, reduce da un'ottima stagione in bianconero. A favore della Vecchia Signora, poi, ci sarà anche un diritto di prelazione in caso di futura rivendita. Per arrivare all'ufficialità, però, bisognerà aspettare almeno fino a lunedì.