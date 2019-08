Secondo quanto riporta Sky Sport, il Monaco ha fatto una prima richiesta per Daniele Rugani, difensore della Juventus che ieri ha lasciato il campo di Villar Perosa prima dell'inizio del secondo tempo. Per lui zero minuti sia contro l'Atletico Madrid che contro la Juventus Primavera. Al momento è il calciatore della Juventus più vicino alla cessione con i bianconeri che sperano di mettere in cassa circa 30 milioni dalla sua partenza. La Roma Al club monegasco piace anche Blaise Matuidi mentre Mario Mandzukic è finito nel mirino del Borussia Dortmund.