Ribaltone della Juventus in difesa. Il club bianconero ha praticamente deciso le cessioni di Daniele Rugani e Mattia De Sciglio. Il primo piace a Roma e Fiorentina, il secondo può finire al Barcellona con uno scambio che se includerà Pjanic dovrà vedere Arthur trasferirsi a Torino. Questa è la condizione della Juve. Oltre a loro due dovrebbe partire anche Cristian Romero, di rientro dal prestito al Genoa ma per il quale non c'è posto alla Continassa. Anche lui può rientrare in alcuni scambi di mercato.