Ieri come oggi, la Juventus è sempre alla ricerca di giovani talenti per anticipare la concorrenza. Di operazioni 'alla Kulusevski' ne vedremo anche in futuro: giovani prenotati in anticipo per poi averli nella stagione successiva. Negli anni passati, tra i migliori talent scout in circolazione c'era Gianni Di Marzio, che con la Juventus aveva ottimi rapporti e ai bianconeri aveva segnalato diversi ragazzi diventati poi dei veri campioni: aveva segnalato Messi, Aguero e Pato, era fatta con lo Sporting Lisbona per CR7 (trattativa poi saltata) e aveva convinto la dirigenza a prendere Zlatan Ibrahimovic, che poi sarebbe arrivato qualche anno più tardi con Fabio Capello.