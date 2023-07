Un'occasione, piuttosto ghiotta per la Juve, poteva essere rappresentata da Enzo Le Fée. E' quanto scrive Tuttosport, che spiega come il classe 2000, trequartista della Francia Under 21 in scadenza di contratto tra 12 mesi con il Lorient sembra ormai vicinissimo al Rennes per una cifra vicina ai 25 milioni. Dunque, per un sorpasso la Juventus dovrebbe tentare di inserirsi subito e con un’offerta decisamente più alta: ma al momento - si legge - proprio per la fiducia in Pogba, il trequartista non è una priorità né temporale né economica. Ma se qualcosa dovesse andare storto...