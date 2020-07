Non solo attacco e centrocampo, ma anche difesa, capitolo terzini. Ecco dove la Juventus opererà in questa sessione di calciomercato, vista l’emergenza sulle fasce laterali in cui Alex Sandro è stato l’unica certezza per Maurizio Sarri. Attenzione però, perché molti obiettivi bianconeri sono condivisi con le strategie dell’Inter. Ad esempio Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea, oppure David Alaba del Bayern Monaco, in scadenza di contratto nel 2021. Stando a quanto riporta Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra avrebbe incontrato il difensore austriaco e il suo entourage a gennaio, per sondare la fattibilità dell’operazione.